Wegberg-Beeck : Karl-Josef Wolters führt die Beecker Bruderschaft

Beeck Karl-Josef Wolters ist nun Brudermeister der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Wegberg-Beeck. Karl-Heinz Pape und Herbert Fervers wurden bei der Jahresversammlung im Vincentiusheim am Kirchplatz zum Ehrenbrudermeister benannt.

Präses Pfarrer Huu Duc Tran hob in seiner Ansprache die hohe Bedeutung der Bruderschaft im Pfarr- und Gemeindeleben hervor. Dem Schützenkönig Heribert Pranschke wurde das Silberne Verdienstkreuz verliehen. Prinz Robin Krappen bekam die Prinzenplakette. Weiterhin wurden geehrt: Wilfried Hennen , Wolfgang Loppe , Peter Proff , Gottfried Reiners und Willi Roegels (alle für 25 Jahre Mitgliedschaft), Klaus Gripekoven (für 40 Jahre), Erich Gundel , Herbert Halfkann , Daniel Schlagheck (für 50 Jahre), Helmut Burch , Reinhardt Heinen , Helmut Joerihsen und Christian Schlagheck (für 60 Jahre). Die Sebstianusplakette ging an Thorsten Grabowski. Hermann-Josef Jennissen und Günger Stroinski bekamen die Christoph-Bernhard-Graf-von-Galen-Plakette.

In der planmäßig stattfindenden Jahreshauptversammlung der Schützenbruderschaft St. Johannes Baptist in Wildenrath hat die mit über 50 Schützen ausgesprochen gut besuchte Versammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Brudermeister ist jetzt Peter Heinrichs und sein Stellvertreter Wolfgang Bennewirtz . Auch die Kassierer, Kassenprüfer, Gerätewarte und der Jugendwart wurden mit überzeugender Mehrheit neu gewählt.

Der neue Brudermeister der Wildenrather Schützen dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern für die hervorragende Arbeit, auf die man jetzt weiter aufbauen will. Vorrangigstes Ziel ist es mit geeigneten Maßnahmen zu gewährleisten, dass es zukünftig zu jeder Kirmes einen König und natürlich auch Prinzen geben wird. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer so. Zur Herbstversammlung will der Vorstand die zukünftige Ausrichtung der Bruderschaft präsentieren.