Klinkum : Neuwahlen und Ehrungen beim Trommlerkorps Klinkum

Klinkum Vorsitzender Oliver Heinen konnte während der Generalversammlung des Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum bis auf eine krankheitsbedingte Absage alle Vereinsmitglieder begrüßen.

Neben dem Kassenbericht, der Auftrittskoordination und dem ausführlichen Jahresbericht, der zu einem Großteil aus den Vorbereitungen und Durchführungen der Jubiläumsveranstaltungen bestand, standen auch zwei Ehrungen an.

Nach dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2019 steht auch in diesem Jahr ein besonderes Ereignis an: Das Korps stellt das komplette Königs- und Prinzenhaus der St. Lambertus Schützenbruderschaft Klinkum. Oliver Heinen ist amtierender Schützenkönig und Arne Gossen amtierender Prinz. Gemeinsam freuen sich alle Mitglieder besonders auf das heimische Schützenfest in Klinkum vom 13. bis 15. Juni 2020. (RP)