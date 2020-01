Wassenberg : Spende von der Heinrichs Gruppe für die Schatzsucher

Wassenberg 2600 Euro übergab Geschäftsführerin Karin Heinrichs im Namen der Belegschaft an das Hilfsangebot für trauernde Kinder und Jugendliche im Kreis Heinsberg.

Die Schatzsucher, ein Hilfsangebots für trauernde Kinder- und Jugendliche von Regenbogen, bieten jungen Menschen Unterstützung bei der Trauer um einen Verstorbenen oder Verlustängsten aufgrund von Erkrankungen von Geschwistern oder Eltern. Susanne Hoeren und ihr sechsköpfiges Team arbeiten ehrenamtlich und ihre Arbeit finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Umso größer war ihre Freude, als sie jetzt im SZB Wassenberg einen Scheck in Höhe von 2600 Euro von Geschäftsführerin Karin Heinrichs – stellvertretend für alle Mitarbeiter der Heinrichs Gruppe – entgegennehmen durfte.

Wenn Kinder trauern, ist oft viel Geduld gefragt. Sie trauern in Schüben, die genauso plötzlich verschwinden wie sie auftreten. „Erwachsene sind oft so mit ihrer eigenen Trauer beschäftigt, dass die Kinder vergessen werden. Kinder stellen sich selbst dann oft hinten an und übernehmen Dinge, die der oder die Verstorbene gemacht hat. Sie decken zum Beispiel den Tisch oder ähnliches“, berichtet Susanne Hoeren von ihrer Arbeit. Kommen sie zu den Schatzsuchern, sind sie es, die im Mittelpunkt stehen. Sie können sich mit anderen trauernden Kindern oder den geschulten Trauberbegleitern austauschen, spielen oder auch schweigen. Das gibt ihnen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind.