Gemeinsam jeck sein: Treffen der Karnevalisten mitsamt ihrer Tollitäten

Erkelenz Zum bereits siebten Mal fand das Tollitätentreffen der Karnevalsgesellschaften aus dem Erkelenzer und dem Jülicher Land statt. Eingeladen in ihre Räume an der Kölner Straße in Erkelenz zum ersten Stelldichein der hiesigen Regenten im neuen Jahr hatte Elisabeth Müller-Platz von der Müller-Platz Objekt & Eventmanagement GmbH.

Alte Freundschaften wurden gepflegt und neue entstanden. Die Besonderheit dieses Tollitätentreffens liegt darin, dass sich an diesem Abend Karnevalsgesellschaften aus dem Erkelenzer und dem Jülicher Land zum gemeinsamen Feiern treffen. So konnten in diesem Jahr neben den offiziellen Vertretern der Vereinigung der Karnevalsgesellschaften der Erkelenzer Lande (VKEL) auch die Gesellschaften aus Lövenich, Erkelenz, Katzem, Wegberg (Hei on Klei und Flöck Op), Brempt, Kückhoven, Venrath, Linnich, Wassenberg, Opherten, Immerath, Keyenberg, Baal, Ratheim (All onger ene Hoot), Gerderhahn, Rath-Anhoven, Golkrath, Koslar, Stetternich und Immenwauweiler (Immendorf, Waurichen und Apweiler) mitsamt ihrer Tollitäten in Erkelenz begrüßt werden – also volles Haus an der Kölner Straße.