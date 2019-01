Wegberg: Grenzenlos Wandern spendet an die IG Ophoven

Grenzenlos Wandern spendet an die IG Ophoven

Wegberg Wandergruppe um Wanderführer Norbert Helpenstein überreicht 1850 Euro an die Kinderkrebshilfe.

Mit der Silvester-Wanderung beendete Grenzenlos Wandern Wanderführer Norbert Helpenstein das Wanderjahr 2018. Viele schöne und meist trockene Wanderstunden und 160 Wanderkilometer hat die Wandergruppe, die für jeden offen ist, zurückgelegt. Ob im Maas, Rurtal oder Meinweg überall gab es Natureindrücke, gepaart mit Geschichte und Geschichten. Weil sich die Wanderregion großer Beliebtheit erfreut, nehmen die Wanderer auch längere Anreisen in Kauf. Wanderführer Norbert Helpenstein freut sich, ihnen seine Heimatregion vorzustellen. Genießen muss jeder auf seine Art, ob in Stille oder im Gespräch.

Dabei denkt er aber auch an einen guten Zweck: Nach seinen Führungen sammelt er Spenden für die Interessengemeinschaft Kinderkrebshilfe IG Ophoven. Die Wanderer zeigten sich spendabel, und so kam 2018 die stolze Summe von 1850 Euro zusammen, die Helpenstein nun an den Vorsitzenden Wiljo Caron übergeben konnte.