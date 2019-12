Erkelenz : Adventsreise nach Lüneburg

Erkelenz In der Reihe der vorweihnachtlichen Fahrten des Heimatvereins der Erkelenzer Lande führte die Adventsreise nach Lüneburg, die von Irmgard Gisbertz geplant und mit Günther Merkens begleitet wurde.

Mehr als 1000 Jahre hat das Salz das Leben in Lüneburg bestimmt und seinen Bürgern Reichtum gebracht. Noch heute erinnern die wunderschönen mittelalterlichen Backsteinhäuser, das Deutsche Salzmuseum und der alte Hafen an seine Geschichte. „Wer Lüneburg in der Adventszeit besucht, taucht ein in eine ganz besondere Welt aus Lichtern und Weihnachtsmärchen“, berichten die Erkelenzer Reiseteilnehmer, die die Stadt bei einer ersten Führung in der Dämmerung kennenlernten: „Die alten Giebel schmücken sich mit Lichterketten, das altehrwürdige Rathaus und die Lüneburger Kirchen werden von außen kunstvoll beleuchtet. Auf dem Lüneburger Wasserturm thront Europas größter Adventskranz.“ Weitere Besuche wurden dem historischen Rathaus mit Fürstensaal und der westlichen Altstadt um St. Michaelis gewidmet.