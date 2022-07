Am Wochenende in Erkelenz : Mittelalterspektakel beim Sommerfest an der Burg

Erkelenz Am kommenden Wochenende treffen sich in Erkelenz Gaukler, Händler, Barden und Ritter. Auch das Innere der Burg wird von Jahr zu Jahr interessanter und bietet neue Attraktionen.

Der Erkelenzer Veranstaltungssommer geht munter weiter: Nach Lambertusmarkt und Sommerfest wartet am kommenden Wochenende in dem Mittelalterlichen Sommerfest rund um die Erkelenzer Burg die nächste Großveranstaltung. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, locken bei freiem Eintritt wieder Gaukler, Händlerinnen, Tavernen und Musik zum Marktgeschehen. Die Freunde der Burg, die die Veranstaltung traditionell ausrichten, sprechen sogar vom größten Mittelaltermarkt, den es bislang gab.

Über 40 Schaustellerinnen und Schausteller verwandeln am Wochenende die Erkelenzer Burg und die umliegende Wiese sowie den Ziegelweiherpark in ein mittelalterliches Lager. Verschiedene Waren, Getränke, Speisen, Attraktionen und Musik versetzen Besuchende in die Zeit des Mittelalters.

Zu erwerben gibt es unter anderem Körbe, Seifen, Honig, Leder- und Holzwaren oder Schmuck. Knoblauchbrot, Honig- und Kirschbier, Gegrilltes sowie weitere Speisen und Getränke laden zum Verweilen ein. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell, Bogenschießen wird angeboten.

Interessant sind wie jedes Jahr auch die Einblicke in die Burg selber. Die Ehrenamtler arbeiten seit 13 Jahren daran, eines der bekanntesten Erkelenzer Wahrzeichen wieder präsentierfähig zu machen und haben dabei große Fortschritte gemacht. Mittlerweile wird die Burg mit ihrem Vorplatz auch für Hochzeiten und andere Feiern genutzt. Auch die Ausstellung im Inneren wächst ständig, zuletzt kam etwa eine antike Waffensammlung hinzu. Der Vorsitzende der Freunde der Burg, Peter Fellmin, sagte zuletzt noch stolz: „Wir haben es geschafft, die Burg wieder in die Herzen der Erkelenzer zu bringen. Wir wollten, dass die Leute hier etwas mitnehmen, etwas entdecken können.“

In den vergangenen beiden Jahren hatte das Fest corona-bedingt ausfallen müssen. Die Freunde der Burg weisen darauf hin, dass kurzfristig noch Flächen für Heerlager frei geworden sind. Händler, die noch Interesse haben, können sich per E-Mail an sommerfest@erkelenz-burg.de wenden.

Am Samstag, 9. Juli, findet das Mittelalterliche Burgfest von 11 bis 22 Uhr statt, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

