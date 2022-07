Mittsommernachtslesung in Erkelenz : Hörgenuss soll ungetrübt bleiben

Erkelenz Die Mittsommernachtslesung auf dem Alten Friedhof musste abgebrochen werden, weil es wie aus Eimern regnete. Jetzt hat die Erkelenzer Leseburg einen neuen Termin bekannt gegeben. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

So schnell kann aus einer Mittsommernachtslesung eine Sommernachtslesung werden. Die inzwischen schon traditionelle Lesung auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße in Erkelenz fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Kaum begonnen, war sie auch schon wieder beendet – und gingen Besucher und Akteure pitschnass nach Hause. Damit zufrieden war niemand so richtig, sodass bei den Organisatoren schnell der Entschluss reifte, in diesem Jahr einen zweiten Versuch zu wagen: Am Freitag, 5. August, lädt die Erkelenzer Leseburg erneut zur Lesung auf dem Alten Friedhof unter freiem Himmel ein. Ab 21 Uhr wird ein abwechslungsreiches, literarisches Programm geboten, das durchaus nicht Alltägliches umfassen kann.