Matzerath : Wieder Rekordspendensumme beim Martinsmarkt

Matzerath Immer wieder ein Rekord – darauf sind die Akteure der Dorfgemeinschaft Matzerath, die Anfang November zur 16. Auflage des Martinsmarktes eingeladen hatte, besonders stolz.

„Matzerath in Aktion – ein kleines Dorf mit großem Herz“, so lautete das Motto. Obwohl das Wetter eher mäßig gelaunt war, kümmerte dies die Besucher nicht, denn sie strömten wieder in Scharen in das kleine Dorf, wo es an 75 Ständen rund um die historische St. Josef-Kapelle eine Menge zu sehen gab. Dafür verantwortlich war erneut Ida-Marie Moll, denn bei der Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft liefen auch nun wieder alle Fäden zusammen, so dass sich ein erneut ein toller Martinsmarkt ergab, der viel Abwechslung bot. „In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch bei allen Organisatoren und helfenden Händen in Matzerath bedanken. Ohne diesen Zusammenhalt der Dorfbewohner wäre es uns nicht möglich, diesen Markt zu organisieren und am Leben zu erhalten“, sagte Nicolai Moll für das Organisatorenteam. Die Matzerather und die Ortsvereine waren in vielfältiger Form aktiv, um den Besuchern einen angenehmen Tag zu bereiten. Und auch die Mitarbeiter der Erkelenzer Physiotherapiepraxis Medifit halfen mit, und der frühere Erkelenzer Bäckermeister Raimund Königs hatte 300 Brote gebacken und den Verkaufserlös komplett gespendet. Große Freude bereitete der Dorfgemeinschaft auch die Tombola, die Jahr für Jahr größer wird und so ebenfalls für den Spendenerfolg sorgt. Regionale Geschäftsleute hatten insgesamt 1300 Preise gestiftet. Unterdessen rundete ein ganztägiges Bühnenprogramm, das Rolf Pangels moderierte, die Aktion ab. St. Martin schaute ebenfalls vorbei und brachte den Kindern Weckmännchen mit.