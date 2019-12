Dalheim-Rödgen : Kirchenchor ehrt langjährige Mitglieder

Dalheim-Rödgen Es ist alljährlich Brauch, dass zum Fest der Heiligen Cäcilia die Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre dieses zum Anlass nehmen, eine Messe zur Schutzpatronin zu feiern. Dabei gedenken die Sänger aller lebenden und verstorbenen Mitglieder, singen zur Freude der Messbesucher und zur Ehre Gottes.

In diesem 110. Jahr seit der Gründung veranstaltete der Chor in Dalheim ein Jubiläumskonzert im April, nahm an der Festmesse zu Pfingstmontag in Beeck teil und hat zwei Cäcilienkonzerte mit den Chören Wegberg und Beeck gegeben. Höhepunkt ist die Teilnahme am Weihnachtskonzert in der Basilika in Roermond. Präses Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran ehrte während einer Feierstunde Kurt Gerads für 40 Jahre Mitgliedschaft und Heinz Meuser für langjährige Betreuungsarbeit.