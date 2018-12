Lövenich/Erkelenz: Singen im Chor am schönsten

Singen im Chor am schönsten

Erkelenz Die Chorgemeinschaft aus MGV Concordia Lövenich und Städtischem MGV Erkelenz hat im Hermann-Josef-Altenheim mit weihnachtlichem Gesang erfreut. Mit Begeisterung sangen die Senioren dabei das „O du Fröhliche“ mit.

An einem festlich gedeckten Tisch konnten diese sich dort außerdem noch vor und nach dem Gesang bei Kaffee und Gebäck stärken. Danach ging es zum Paul-Pfeifer-Haus. Besonders kam dort das „Trommellied“ an. Pfarrer Günther Wild hielt bei diesem Auftritt fest, dass der Städtische Männergesangverein schon mehr als drei Jahrzehnte diese Gesangsbesuche ausführt, wozu die Sänger ihrerseits festhielten: „Singen ist im Chor am schönsten. Im neuen Jahr hoffen wir auf männliche Verstärkung.“