Erkelenz : Sechs Stunden Musik an Heiligabend gespielt

Mehr als 30 Musiker spielten Heiligabend am über 20 Stationen: Der Städtische Musikverein Erkelenz stimmte auf Weihnachten ein. Foto: Ullmann

Erkelenz Die Musiker des Städtischen Musikvereins Erkelenz haben am Heiligen Abend traditionell Weihnachtslieder in Erkelenz gespielt: an mehr als 20 Stationen. Über 30 Musiker haben dabei ab 12 Uhr für weihnachtliche Stimmung gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An vielen Stationen wurden Zugaben gefordert. Daher wurde der Zeitplan der Musiker etwas über den Haufen geworfen. Es erfolgte eine Aufteilung in zwei Gruppen. Nur so konnten alle geplanten Spielorte – teilweise mit Verspätung – erreicht werden. Um 18 Uhr waren schließlich die Zuhörer am letzten Spielort musikalisch auf die Bescherung eingestimmt und die Musiker glücklich und zufrieden, wieder so viele Erkelenzer erfreut zu haben.

(RP)