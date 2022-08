Sportfest über mehrere Tage : 1800 Kicker zu Gast beim SV Schwanenberg

Schwanenberg Das Jugendturnier beim SV Schwanenberg hat mittlerweile längst Tradition – bei sonnigem Wetter trafen sich in diesem Jahr knapp 140 Mannschaften aus NRW und den Niederlanden auf der Anlage des SV.

Mit acht Turnieren in den Jahrgängen 2008 bis 2017 kamen die Bälle an den drei Turniertagen auf dem Kunstrasen- und Rasenplatz des SVS nicht zur Ruhe. Am Samstag und Sonntag waren Mannschaften teilweise schon um 7.30 Uhr angereist, um sich auf ihr Turnier vorzubereiten. Um den ganzen Automassen Herr zu werden, wurden zwei Felder in der Nähe zu Parkplätzen umfunktioniert. „Dafür noch einmal einen herzlichen Dank an Familie Wilms und Goebbels aus Lentholt“, sagt Jugendleiter Ralf Braun. Auch beim Erkelenzer Bauhof und der Stadt Erkelenz möchte sich die SVS-Jugend herzlichst bedanken.