Heimatverein Erkelenz : Günther Merkens ist jetzt Ehrenbürger von Saint-James

Erkelenz Der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins ist auf seiner jüngsten Reise nach Frankreich überrascht worden. Im neuesten Band seiner Schriftenreihe beschäftigt sich der Verein derweil erstmals mit seiner eigenen Geschichte.

Viele Jahre war Günther Merkens Vorsitzender des Heimatvereins der Erkelenzer Lande, dem mit Abstand größten Verein der Stadt. Nachdem er noch am Tag seines Rückzugs im vergangenen Jahr zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde, ist Merkens nun eine weitere besondere Ehre zuteil geworden: Er ist nun Ehrenbürger der Erkelenzer Partnerstadt Saint-James in Frankreich. Offiziell gemacht wurde das bei einem Besuch Merkens‘ in Saint-James. Der dortige Bürgermeister David Juquin erklärte bei der Ernennung, dass Merkens sich um die Kontakte zwischen Saint-James und Erkelenz verdient gemacht habe. Mehrmals sind unter seiner Führung Studienfahrten nach Saint-James und in die Normandie durchgeführt worden, so auch in diesem Jahr. Und deshalb waren auch die Teilnehmer der diesjährigen Studienfahrt zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Günther Merkens, der völlig überrascht war, freute sich sichtlich und dankte für die große Ehre. Die neue Vorsitzende des Heimatvereins, Rita Hündgen, wies darauf hin, dass neben Merkens seit einigen Jahren auch der langjährige Geschäftsführer des Heimatvereins, Theo Görtz, Ehrenbürger von Saint-James ist.