Kaulhausen feiert im September : Beim Wallweinfest wird es politisch

Sie machen das Wallweinfest möglich: 36 Helfer gehören dem Orga-Team in Kaulhausen in diesem Jahr an. Foto: Michael Königs

Kaulhausen Die Kaulhausener und ihr ungeliebter Wall: Seit die sieben Meter hohe Wand aus Erde und sonstigen Materialien im Jahr 2016 aufgeschüttet wurde, regt sich im Ort Widerstand dagegen.

Mittlerweile steht fest, dass es den Wall gar nicht gebraucht hätte, denn der Tagebau wird nicht einmal in die Nähe von Kaulhausen kommen. Vorgesehen war einst, dass die Grube bis auf 80 Meter an das Dorf herankommt. Tradition hat in diesem Zusammenhang mit diesem Widerstand auch das Wallweinfest, das jährlich auf dem Hof von Michael Königs stattfindet und in diesem Jahr zum fünften Mal begangen wird. Am Samstag, 17. September wird wieder gefeiert – im vergangenen Jahr kamen knapp 400 Besucher zusammen.