Erkelenz : Schützen in Venrath verzichten auf ihr Fest

Erkelenz Die amtierenden Majestäten sowie die Klompenkönigin werden dem Verein in ihren Ämtern bis ins nächste Jahr erhalten bleiben und wollen dann aufziehen.

Die Majestäten König Norman Croon mit Königin Tina Croon sowie die Klompenkönigin Sofie Amend werden dem Verein in ihren Ämtern bis ins nächste Jahr treu bleiben und wollen 2022 aufziehen. Einzig an der Heiligen Messe am 13. Juni, die als Bestandteil des Schützenfestes in diesem Jahr geplant war, werde festgehalten. Es können sich maximal 60 Personen daran beteiligen. Anschließend gibt es eine Kranzniederlegung in einem sehr kleinen Kreis auf dem Friedhof.