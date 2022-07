Freude in Aldenhoven : Schützen in Aldenhoven feiern besonderes Fest

Aldenhoven In Aldenhoven wird nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder ausgelassen Schützenfest gefeiert. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen.

Am Samstagabend wurde das Königspaar, das drei Jahre lang in Amt und Würden war, entkrönt. Matthias Topphoff und Sabrina Förster. Vom Corona-Kaiser war da die Rede. Topphoff verriet, dass ihm das Königsspiel sehr viel Freude bereitet habe, bevor er sich von dem Königssilber trennen musste. „Für uns war das eine richtig geile Zeit“, erklärte Königin Sabrina Förster. Im Festzelt bekam das Paar jede Menge Applaus. Begeistert applaudiert wurde auch, als das neue Königspaar, Bernhard und Monika Both, gekrönt wurde. „Als wir 2019 keinen Königsanwärter hatten, sprang Bernhard spontan ein“, lobte Präsident Joachim Schröder. Aus Bernhard Both, der vor drei Jahren der Bruderschaft eine königsfreie Zeit ersparte, wurde der neue Schützenkönig mit Königssilber, Ärmelband und Königsorden. Der neue König kommt aus dem Grenadierzug Gemütlichkeit. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit in Aldenhoven: Das Königspaar hat diesmal auch zwei Ministerpaare: Es sind Martin und Christina Spitzmüller sowie Bastian Schmidt mit Ilonka Mayer. Hinzu kommt das Adjutantenpaar Frank Massier und Silke Baumeister. Bernhard Both gilt als Tausendsassa im Vereinsleben. Dass sogar ein Gastverein aus Bliesheim nach Aldenhoven gekommen war, hat mit der neuen Königin zu tun: Sie stammt aus diesem Ort, der vor ziemlich genau einem Jahr von der Flut in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Bruderschaft in Aldenhoven hatten damals Geld gespendet für die Beseitigung der Flutschäden. Ach ja: Bernhard Both gehört auch dem Tambourcorps Heimattreue Elfgen an, er ist dort 2. Tambourmajor. Dank der vielen Gastvereine und der Musik – diesmal waren sechs anstatt vier Kapellen verpflichtet worden – waren die Paraden diesmal besonders eindrucksvoll mit rund 400 Teilnehmern. Am Sonntag wurde das Regiment an Oberst Franz-Werner Clahsen übergeben, die Blumenparade und die Parade für das Königspaar fanden bei allerschönstem Sommerwetter statt.