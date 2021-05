Lockerungen und Öffnungen im Kreis Heinsberg : Inzidenz jetzt bei 44,2 – im Kreis gilt Stufe 2

In Kommunen, in denen der Inzidenzwert stabil unter 100 liegt, lässt sich ohne vorherigen negativen Corona-Test wieder einkaufen. Foto: dpa/Martin Gerten

Erkelenzer Land Das Land NRW hat weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie bekannt gegeben. Sie machen im Erkelenzer Land mehr möglich. Im Kreis Heinsberg liegt der Inzidenzwert erstmals seit über sieben Monaten unter 50.

Der stetig sinkende Inzidenzwert sorgt für Hoffnung, auch im Kreis Heinsberg. Am 23. Oktober 2020 hatte der Kreis die 50er-Grenze des Inzidenzwertes geknackt, seitdem lag der Wert immer darüber. Satte sieben Monate hat es nun gedauert, ehe man hierzulande wieder unter 50 ist. Stand Donnerstag, 27. Mai, 9 Uhr, liegt die Inzidenz im Kreis Heinsberg bei 44,2 pro 100.000 Einwohner. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, gibt es seit dem 25. Februar 2020 11.796 bestätigte Corona-Fälle, 579 Personen gelten als noch nicht genesen, 370 Menschen sind verstorben. Auf die vier Städte des Nordkreises Heinsberg bezogen heißt das: In Erkelenz gibt es noch 71 akute Fälle, in Hückelhoven 106, in Wassenberg 48 und in Wegberg 54.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am Mittwoch weitere Öffnungsschritte bekanntgegeben, sie sollen ab Freitag, 28. Mai, gültig sein. Ein Stufenplan soll die Öffnungen und Lockerungen in vielen Bereichen möglich machen. Der Kreis Heinsberg befindet sich demnach in Stufe 2, die eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50 vorsieht. Besonders wichtig für Familien: Ab Montag, 31. Mai, kehren die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück – solange die Inzidenz stabil unter 100 bleibt. Ab dem 7. Juni gilt die volle Betreuungsstundenzahl im Regelbetrieb von Kindertageseinrichtungen.

Vielen Menschen leiden unterdessen auch unter den Kontaktbeschränkungen. In Stufe 2 gilt: Es dürfen sich Personen aus drei Haushalten im öffentlichen Raum und bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten drinnen treffen, jedoch spricht das Land von vorhergehenden erforderlichen Tests.

Wer Einkäufe plant, braucht im Kreis Heinsberg ab sofort keine Bescheinigung über einen negativen Test mehr. Die Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert an fünf Werktagen unter 100 liegt. Der Kreis Heinsberg klärt auf, dass der Samstag definitiv mit zu den Werktagen gezählt wird. „In die nächste Stufe kommt man dann nach fünf Tagen plus Überbrückungstag“, erläutert die Kreisverwaltung.

Gastronomiebetriebe können in Stufe 2 draußen ohne Test bewirten, zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1,50 Meter gewährleistet sein. Drinnen sind Tests allerdings erforderlich. Auch hier müssen die Tische 1,50 Meter voneinander entfernt aufgestellt sein.

Besonders unter der Pandemie leiden auch Fitnessstudios. Liegt der Wert in der jeweiligen Kommune stabil unter 50, darf dort wieder trainiert werden. Geöffnet werden können dann auch Schwimmbäder, Saunen und Indoorspielplätze, jedoch mit negativem Test und Beschränkung der Personenanzahl.