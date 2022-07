Traditionsveranstaltung in der Nachbarschaft : Schützen in Hämmern feiern drei Tage ihr großes Fest

Hämmern Die Besucher des Schützenfestes in Hämmern dürfen sich an drei Tagen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Auch die Kinder kommen auf ihre Kosten.

Das dürfte auch viele Hückeswagener interessieren: Am kommenden Wochenende, von Samstag bis Montag, 16. bis 18. Juli, feiert die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern ihr Schützenfest im und am Schützenhaus, Altes Wehr 12. Das Programm ist abwechslungsreich.



Samstag, 16. Juli Der Musikverein Wipperfürth unter Leitung von Tobias Sünder und das Tambourcorps Wipperfürth unter der Leitung von Dirk Küpper spielen gegen 18.15 Uhr ein Platzkonzert am Festzelt der Bruderschaft. Die Abendgestaltung ab 20.30 Uhr steht unter dem Motto „Kölsch singe un drinke“ mit der gleichnamigem Kölner Mitsingband. Der Eintritt ist frei.



Sonntag, 17. Juli Nach einem Festgottesdienst gibt es ab 11 Uhr das Frühkonzert des Musikvereins Wipperfürth – bei freiem Eintritt. Um 15 Uhr startet der große Festzug mit vielen befreundeten Vereinen. Die Kinder können ab 16 Uhr eine Runde mit dem Neye-Express durch Hämmern drehen, dazu gibt es eine Hüpfburg und Spiele. Im Anschluss an den Festzug ermitteln die Jung- und Schülerschützen ihre neue Prinzessin und Prinzen.



Montag, 18. Juli Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr lädt die Bruderschaft zum Familienfrühschoppen ins Festzelt. Am Vormittag stehen die Kinder im Mittelpunkt: Ab 11 Uhr unterhält die Antavia-Circus-Show mit einem Showerlebnis für die ganze Familie. Zudem können sich die Kinder beim Dosenwerfen und Torwandschießen messen. Ab 15 Uhr ermitteln die Schützen beim Schießen auf den Holzvogel einen neuen König oder eine neue Königin. Höhepunkt ist um 19.30 Uhr die feierliche Krönung der neuen Majestäten unter der alten Dorflinde, musikalisch begleitet vom Musikverein Wipperfürth und dem Tambour-Corps Wipperfürth. Anschließend folgt der Krönungsball mit Jürgen Hardes und viel Live Musik, außerdem werden die Preise der großen Verlosung gezogen.