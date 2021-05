Einsatz in Erkelenz : Unbekannte erbeuten Geld am Automaten

Erkelenz Die Kreispolizeibehörde Heinsberg ermittelt in einem Fall, bei dem eine 49 Jahre alte Frau aus Erkelenz um ihr Geld betrogen wurde.

Eine 49-jährige Frau aus Erkelenz versuchte am Mittwoch, 26. Mai, gegen 15.45 Uhr, an einem Geldautomaten in einen Geldinstitut an der Krefelder Straße Bargeld abzuheben, berichtet die Polizei. Nachdem sich der Ausgabeschacht nicht öffnete, wechselte sie zu einem weiteren Automaten und wiederholte den Vorgang. Hier war sie erfolgreich.