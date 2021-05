Christliches Leben in Erkelenz : Fronleichnam – Messe statt Prozession

An Fronleichnam wird die Monstranz mit dem Leib Christi präsentiert. Kommunionkinder kommen in ihrer Festkleidung. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Erkelenz Die Gemeinden wollen wegen der Corona-Pandemie auf Prozessionen verzichten und bieten stattdessen ein Hochamt und Heilige Messen an.

(arue) Die Pfarrei Christkönig Erkelenz weist darauf hin, dass die Prozessionen an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, wegen der Krisenverordnung des Landes NRW nicht gestattet sind. Der Grund liege bei den Abstandsregeln. Diese umzusetzen stelle „ein äußerst großes Problem dar und ist nahezu unmöglich“, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit.

Ersatzweise für die entfallenden Prozessionen werden aber an vielen Orten Eucharistiefeiern mit anschließender Andacht und Segen in verschiedenen Kirchengemeinden angeboten. Die Gemeinden, an denen keine Messen stattfinden, verweisen auf die Angebote benachbarter Gemeinden.

So gibt es in St. Lambertus Erkelenz am 3. Juni um 10 Uhr ein Hochamt zu Fronleichnam mit sakramentaler Andacht.

In St. Chrostophorus Gerderath ist am 3. Juni um 11 Uhr eine Heilige Messe mit sakramentaler Andacht geplant. Am Abend zuvor gibt es dort bereits um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse.

Auch St. Stephanus Golkrath plant bereits für Mittwoch, 2. Juni, 18.30 Uhr, eine Messe zu Fronleichnam.

In St. Pauli Bekehrung Lövenich ist für Donnerstag, 3. Juni, 11 Uhr, eine Heilige Messe mit sakraler Andacht geplant.

In St. Cosmas und Damian Holzweiler ist für Donnerstag, 10 Uhr, ebenfalls eine Heilige Messe mit sakramentaler Andacht geplant.

Für Houverath laden der Ortsausschuss und der Förderverein Dorfkirche St. Laurentius ein, die Altäre im Ort von 10 bis 17 Uhr allein, mit der Familie oder in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln zu besuchen. Die Kommunionkinder wollen aus diesem Anlass die Marienkapelle schmücken. Aber auch alle anderen Bürger sind eingeladen, ihre Häuser zu beflaggen oder Blumenschmuck aufzustellen.

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Christen. Es bezieht sich auf das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung abhielt. Dabei übergab er seinen Anhängern den Leib des Herrn in Form von Brot und Wein. An Fronleichnam feiern die Katholiken mit festlichen Umzügen, dass mit dem Brot und dem Wein Jesus bei ihnen ist.

(RP)