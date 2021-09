Aktionstag am 17. September : Krankenhaus Erkelenz informiert

Erkelenz Das Thema Patientensicherheit steht im Mittelpunkt eines Aktionstages. Alle drei Krankenhäuser im Kreis Heinsberg machen dabei mit.

Das Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz beteiligt sich am Freitag, 17. September, am Welttag für Patientensicherheit unter dem Motto „Mach Dich stark für Patientensicherheit – sicher vom ersten Atemzug an“. Weltweit werden an diesem Tag viele Veranstaltungen zur Patientensicherheit statt. Die drei Krankenhäuser des Kreises Heinsberg, das Hermann-Josef- Krankenhaus in Erkelenz, das St. Elisabeth-Krankenhaus in Geilenkirchen sowie das Städtische Krankenhaus in Heinsberg haben sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen.