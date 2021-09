Einsatz für die Feuerwehr in Erkelenz : Strohmiete gerät in Brand

Strohmiete gerät in Brand

Einsatz für die Feuerwehr in Erkelenz

Matzerath Am späten Sonntagabend geriet auf einem Feld bei Matzerath eine Strohmiete in Brand. Löschmaßnahmen waren nicht mehr möglich. Die Strohmiete brannte kontrolliert nieder.

138 Rundballen, aufgetürmt von einem Landwirt zu einer großen Strohmiete, gerieten am späten Sonntagabend, 12. September, auf einem Feld bei Matzerath in Brand.

Gegen 21 Uhr wurden die Löscheinheiten Golkrath/Matzerath und Schwanenberg der Feuerwehr der Stadt Erkelenz alarmiert. „Schon bei unserem Eintreffen brannte die Strohmiete in voller Ausdehnung“, sagte der Einsatzleiter, Brandinspektor Thomas Rolfs, Einheitsführer Golkrath/Matzerath. Und weiter: „Da war sehr schnell klar, dass keine Maßnahmen hinsichtlich eines Löscheinsatzes mehr möglich gewesen wären. Darum musste die Entscheidung fallen, die Strohmiete kontrolliert abbrennen zu lassen.“

Die Löscheinheit Schwanenberg konnte so wieder einrücken, während die Wehrleute der Löscheinheit Golkrath/Matzerath zunächst an der Einsatzstelle verblieben. Zwischenzeitlich traf auch der Landwirt ein, der im weiteren Verlauf damit beschäftigt war, die Strohmiete großflächig auseinander zu ziehen, so dass eine weitere Ausdehnung des Brandes nicht mehr möglich war. Gegen 22.30 Uhr konnten die Wehrleute der Einheit aus Golkrath/Matzerath dann auch wieder einrücken.