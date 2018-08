Evangelische Gemeinde Erkelenz beendet Ferienfreizeit in Tirol

Erkelenz Die Jugendfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz in Tirol hat sich dem Ende geneigt – die Teilnehmer berichten von ihren letzten schönen Erlebnissen.

Auch haben wir eine schöne Wanderung unternommen. Erst fuhren wir mit dem Bus nach Palmschoss, 1680 Meter hoch gelegen. Von dort begaben wir uns auf eine siebenstündige Tour. Unterwegs machten wir eine Pause an der Schatzerhütte, dann ging’s weiter zur Rossalm (2200 Meter). Das ist eine ganz tolle Hütte. Hier haben wir uns alle etwas leckeres zum Essen bestellt und die Mega-Aussicht auf die Dolomiten genossen. Später wanderten wir auf dem „Woody Walker“, einem Erlebniswanderweg mit vielen tollen Spielangeboten wie Fußparcour, Waldtelefon, Aussichtssesseln, Kletterkutschen, Riesenrutsche. Am Moarhof angekommen gab’s dann Abendessen. Vorher erfuhren wir, dass es am nächsten Tag zum Gardasee gehen sollte. Morgens um sieben starteten wir, und nach zwei Stunden Busfahrt tauchte der Gardasee vor uns auf: Was für ein tolles Bild. Wir fuhren nach Malcesine, einem kleinen Städtchen direkt am See gelegen. Dort schlugen wir an einem bewachten Strandabschnitt unser Lager auf.