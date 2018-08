Erkelenz: Dirk Rösken Sommelier für Fleisch, Wurst und Schinken

Erkelenz Dirk Rösken ist einer von zwölf Experten weltweit, die sich Sommelier für Fleisch, Wurst und Schinken nennen dürfen.

Das schönste Geschenk zu seinem 47. Geburtstag hat sich Dirk Rösken aus Erkelenz selbst gemacht: Der Metzgermeister, der neben dem Hauptgeschäft in Erkelenz auch eine Filiale in Jüchen-Gierath betreibt, bestand die Prüfung zum Sommelier für Schinken und Wurst an der Fleischerkademie in Augsburg und kann sich nun als einer von zwölf Menschen auf der Welt Sommelier für Fleisch, Wurst und Schinken nennen.