Zusätzlicher Dezernent : Erkelenzer Stadtverwaltung stellt sich neu auf

Erkelenz Kämmerer Norbert Schmitz hat jetzt auch ein eigenes Dezernat. Damit soll er Bürgermeister Stephan Muckel den Rücken frei halten, damit dieser sich um andere Aufgaben kümmern kann.

Grund für diese Änderung ist, dass Bürgermeister Stephan Muckel damit den Rücken frei hat, um sich auf seine persönlichen Stärken zu fokussieren: die strategische Ausrichtung und Umgestaltung der Stadt im Zuge des laufenden Strukturwandels. „In den vergangenen Wochen sind fast alle repräsentativen Termine weggefallen, die man in diesem Amt eigentlich hat. Diese Zeit haben wir genutzt, um mal unsere internen Strukturen in den Blick zu nehmen“, erklärte Muckel auf Anfrage.

Es habe sich „einfach angeboten“, den Bereich Finanzen „durch einen eigenen Dezernenten prominenter darzustellen“. Norbert Schmitz wird in seinem Dezernat für die Rechnungsprüfung, die Kommunalwirtschaft und Liegenschaften verantwortlich sein und den Bürgermeister in diesen Bereichen entlasten. Schmitz sei ein „erfahrenes Mitglied des Verwaltungsvorstands“, teilt die Stadt mit – auch er sei dafür verantwortlich, dass Erkelenz finanziell sehr gesund dastehe. Stephan Muckel sagte: „Wir wollen den Finanzbereich in der Stadt weiter stärken, auch in Sachen Beteiligungsmanagement und Förderung. Das ist bislang bei uns noch sehr dezentral organisiert.“ Auf seinem neuen Posten könne sich Schmitz auch gestalterisch mehr einbringen.