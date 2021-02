Nach Zeichenprojekt : Comics aus Erkelenz jetzt auch im Internet

So sieht der Comicband aus, an dem auch Nachwuchs aus Erkelenz mitgewirkt hat. Foto: Frederike Grates

Erkelenz Im Vorjahr hatten Jugendliche aus Erkelenz und der Region gemeinsam an einem Comicband gearbeitet. Der ist jetzt nicht nur in gedruckter Form erhältlich, sondern auch im Netz zu bestaunen.

Bei den Ferienspielen im vergangenen Sommer gab es für die Erkelenzer Kinder und Jugendlichen eine Premiere: Erstmals konnten sie in einem Workshop mit professioneller Hilfe und einer entsprechenden Software selber auf Tablets Comics gestalten. Die Ergebnisse waren so gut, dass die Schreibwerkstatt sogar ein eigenes Buch namens „Country Comics“ veröffentlichte, in dem die Comics der jungen Zeichner aus Erkelenz und fünf anderen Städten am Niederrhein zu sehen sind. Jetzt ist auch eine Webseite ins Netz gegangen: Die im Sommer gezeichneten Comics und in Zukunft auch weitere können nun unter www.countrycomics.de betrachtet werden.