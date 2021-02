Kostenpflichtiger Inhalt: Braunkohletagebau im Erkelenzer Land : Anwohner wollen mit Tilly-Wagen gegen Braunkohleabbau protestieren

Zur Protestaktion zählte eine Kunstaktion der Kölner Gruppe der Roten Rebellinnen von Extinction Rebellion vor der Keyenberger Kirche. Foto: Kurt Lehmkuhl

Erkelenzer Land Bei einem Protestspaziergang am Sonntag in Keyenberg meldete sich der Aachener Bischof Helmut Dieser zu Wort. Der Protest soll am Rosenmontag fortgesetzt werden – mit einem Karnevalswagen von Jacques Tilly.