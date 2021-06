Konzerte in Erkelenz erst 2022 : Pop & Symphonie wird verschoben

So sah Pop & Symphonie im Jahr 2018 in der Erkelenzer Stadthalle aus. Foto: Renate Resch (rerü)

Erkelenz Die neuen Termine sind der 2. und 3. April 2022 in der Stadthalle in Erkelenz am Franziskanerplatz. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Pop & Symphonie-Konzerte in Erkelenz müssen erneut verschoben werden. Beide Termine, die bereits von März 2020 auf September 2021 verschoben werden mussten, können pandemiebedingt erst im April 2022 stattfinden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Nach den ausverkauften Shows 2018 und 2019 sollte im März 2020 die Neuauflage von Pop & Symphonie stattfinden. Doch aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie musste die Aufführung des bereits einstudierten Programms aus klassischen Melodien, Folk und Rock sowie Pop-Hits in eigens erstellten Orchester-Arrangements, verschoben werden.

Die Konzerte mit den beiden Bands „beets’n’berries“ und „Quod Libet“ sowie dem großen Sinfonieorchester der Kreismusikschule Heinsberg und dem Collegium Musicum der Anton-Heinen-Volkshochschule sollten dann im September 2021 stattfinden. Doch auch diese Ausweichtermine müssen jetzt verschoben werden. „Mit Blick auf die aktuellen Lockerungen mag die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht verfrüht erscheinen, es sprechen jedoch vor allem künstlerische Gründe für eine Verschiebung. Die beteiligten Orchester konnten seit Ende Februar 2020 aufgrund der Corona-Vorschriften nicht mehr gemeinsam proben“, erklärt Raphael Meyersieck aus der Veranstaltungsagentur KulturGarten GmbH.

Da es allen Beteiligten aber ein großes Anliegen sei, ein Konzert mit hohen Qualitätsansprüchen präsentieren zu können, habe man sich gemeinsam dafür entschieden, die Konzerte in den April 2022 zu verschieben. Ersatztermine für die Pop & Symphonie-Konzerte sind Samstag, 2. April 2022, 20 Uhr, und Sonntag, 3 April 2022, 18 Uhr. Die Veranstaltungen finden in der Stadthalle Erkelenz, Franziskanerplatz, statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag. Wer Karten zurückgeben möchte, kann sich per Mail an [email protected] melden. Tickets für beide Konzerte sind ab sofort wieder online unter www.ticketshop.nrw verfügbar.

(RP)