Musikfestival in Erkelenz : Electricity findet an Wochenenden im Juli statt

Erkelenz Nachdem vor wenigen Tagen das Electrisize-Festival abgesagt werden musste, ist es für die Fans ein kleiner Trost, dass zumindest diese Veranstaltungen stattfinden können.

Die neuen Daten sind WE1: 2. bis 4. Juli, WE2: 9. bis 11. Juli, WE3: 16. bis 18. Juli und WE4: 23. bis 25. Juli. Der Ticketshop öffnet am Sonntag, 6. Juni, um 12 Uhr. Wer für die ursprünglich anberaumten Termine bereits ein Ticket erworben hatte, habe per Mail ein neues Ticket erhalten – für das entsprechende Wochenende mit dem neuen Datum und dem gleichen gebuchten Sektor. Wer an den neuen Terminen keine Zeit hat, findet in der Mail Informationen zur weiteren Ticketabwicklung.