Gastronomie in Erkelenz und Wegberg : Mit regionalen Produkten in die Zukunft

Ulrike und Holger Hendricks von der Ophover Mühle in Wegberg haben ihre Speisekarte überarbeitet und freuen sich, dass nach langer Corona-Pause nun wieder Gäste im Restaurant Platz nehmen können. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg/Erkelenz Nach langem Stillstand gehen das Ehepaar Hendricks und Astrid Hasen in ihren Gasthäusern – der Ophover Mühle in Wegberg und dem Schwanenhof in Bellinghoven – mit verstärktem Fokus auf regionale Produkte wieder an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katrin Schelter

„Wir hatten schon länger eine vollumfängliche Kernsanierung unserer Küche geplant, und ab Februar haben wir die lange Ruhephase genutzt, um diese Pläne in die Tat umzusetzen“, sagt Holger Hendricks, Inhaber der Ophover Mühle. Die Umstellung auf modernste Küchentechnik soll sowohl dem Gast als auch den eigenen Mitarbeitern entgegenkommen; die neuen Geräte sind sogar WLAN-fähig und können bei Bedarf untereinander kommunizieren. „Damit sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt“, sagt Hendricks.

Mit dem Umbau der Küche stellten die Inhaber auch die Karte komplett um, um das Thema Regionalität und Tierwohl verstärkt in den Fokus zu stellen, und nahmen dabei auch auf vegetarische und vegane Gerichte Rücksicht. „Wir haben uns schon seit 2019 Gedanken dazu gemacht, weil viele Verhältnisse in der Branche für uns nicht mehr tragbar sind“, sagt Ulrike Hendricks. „Die Vorkommnisse bei Tönnies haben wie ein Brennglas gewirkt. Die Menschen wurden wieder für die Thematik sensibilisiert und Produkte, die unter für Mensch und Tier lebenswürdigen und nachhaltigen Umständen entstehen, werden mehr wertgeschätzt. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten.“

Die Mühlenbiere sind schon lange regional verankert, nun haben sich weitere Köstlichkeiten dazugesellt – viele davon aus Wegberg selbst. Kartoffeln beziehen die Gastronomen vom Bauernhof Jansen in Ellinghoven, ihre Bio-Eier zu einem Teil vom Bauernhof Kresken in Uevekoven und zum anderen Teil von Landhaus Teigwaren Müller in Harbeck, gemeinsam mit Wasserbüffelfleisch und Nudeln. Die Pommes kommen nun vom Moorshovener Familienbetrieb „Lecker Fritten“.

Einige Produkte kommen aus der weiteren Umgebung oder der Euregio, so stammt der Ziegenkäse aus Grefrath und das Fleisch der Klosterschweine „Livar“ aus der Wegberger Partnergemeinde Echt-Susteren in den Niederlanden. Über den niederländischen Handelspartner Hanos beziehen sie zudem unter anderem Frieslandrind und Süßwasserfische – aufgrund der Überfischung haben sie sich fortan konsequent gegen Meeresfische entschieden.

„Wir wollen Massenfertigung und lange Lieferwege nicht mehr unterstützen, dabei aber ein Restaurant für Jedermann bleiben. Dieser Spagat ist uns mit den neuen Partnern gelungen“, sagt Holger Hendricks. „Gute Qualität war uns schon immer wichtig, doch diese Produkte schmecken nicht nur, sie haben eine Geschichte, die sie besonders macht.“ Das wird auch in der Karte transparent: Dort werden die Hauptprodukte dokumentiert und vorgestellt, über einen QR-Code können die Gäste direkt auf die Webseiten der Lieferanten zugreifen.

„Bisher gab es nur positives Feedback, was uns in unserer Entscheidung sehr bestärkt,“ sagt Ulrike Hendricks. Mit dieser Gewissheit kann das Paar nun auch weitere Ideen angehen, wie etwa den Bau einer neuen Terrasse an der Böschung des Beeckbachs. „Corona wird uns noch eine Zeit lang begleiten, und so können wir unseren Gästen noch mehr Außenfläche bieten. Vom Denkmalschutz haben wir schon die Genehmigung bekommen, nun warten wir auf die Entscheidung der Stadt Wegberg.“

Auch Astrid Hasen und ihr Team setzen mit der vollständigen Wiedereröffnung des Hotel-Restaurants Schwanenhof in Erkelenz-Bellinghoven auf regionale Produkte. Zusätzlich zu den schon länger bestehenden Kooperationen mit der Metzgerei Rösken und Fisch Lemmen arbeiten sie nun mit dem Spargelhof Heimanns aus Lövenich und dem Hofladen Schurf aus Immerath zusammen, und auch sie beziehen die „Lecker Fritten“ direkt aus Moorshoven. „Neben unserer Basiskarte haben wir uns mit der Saisonkarte verstärkt auf die saisonalen und regionalen Produkte der Umgebung konzentriert“, erklärt Astrid Hasen.