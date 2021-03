Virtuelles Diskussionsforum in Erkelenz : Bistum informiert online über Kohleausstieg

Erkelenz Raus aus dem Braunkohle-Abbau - aber wie? In einer Online-Veranstaltung geht es um Ausstiegspfade und Chancen eines Braunkohleausstiegs. Das Besondere: Der Diözesanrat der Katholiken des Erzbistums Aachen lädt dazu ein.

(cpas) In die Debatte rund um den Tagebau Garzweiler II und dessen Zukunft hat sich in den vergangenen Monaten stärker als je zuvor auch die Kirche und insbesondere das Bistum Aachen eingeschaltet. Nun will der Diözesanrat der Katholiken des Bistums in einer Online-Veranstaltung über Ausstiegspfade und Chancen eines Braunkohleausstiegs informieren. Für Mittwoch, 10. März, lädt der Rat daher um 18 Uhr zu dem Treffen mit zwei Experten ein.