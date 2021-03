Einsatz in Erkelenz : BMW-Fahrer fährt Vierjährigen an und flüchtet

BMW-Fahrer fährt Vierjährigen an und flüchtet

Einsatz in Erkelenz

Erkelenz Der Junge war mit seiner 14-jährigen Schwester unterwegs. Der BMW überrollte den Fuß des Vierjährigen. Der Fahrer bremste kurz, um dann davon zu fahren.

(cpas) Der Fahrer eines blauen BMW hat am Freitagmittag in Hetzerath einen vierjährigen Jungen angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seiner 14-jährigen Schwester auf der Pötzelstraße unterwegs. An der Einmündung zur Schroofstraße mussten beide auf der Fahrbahn gehen, da es dort keinen Gehweg gibt.