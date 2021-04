Debatten im Erzbistum Köln : Laien bleiben bei ihrer Kritik an Kardinal Woelki

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, bei der Vorstellung der Konsequenzen aus dem veröffentlichten Gercke-Missbrauchsgutachten. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Nach einem Gespräch zwischen dem Diözesanrat und der Bistumsleitung bleiben große Meinungsverschiedenheiten bestehen. Laien fordern eine Diözesnsynode, die Bistumsleitung reagiert darauf zurückhaltend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Der Gesprächsfaden wurde wieder aufgenommen, doch er ist nach wie vor äußerst dünn. So könnte man das aktuelle Verhältnis zwischen der Laienvertretung im Erzbistum Köln und Kardinal Rainer Maria Woelki beschreiben. Nach einem ersten Gespräch am Donnerstagabend verkündete der Diözesanrat tags darauf: „In der Phase, in der wir uns gerade befinden, können wir uns nicht sicher sein, ob der Kardinal sein Amt so ausführt, dass eine Perspektive entsteht. Man kann nicht Pastor sein, ohne die Menschen wirklich lieben, verstehen und einen zu wollen“, lautet die anhaltende Kritik am Kölner Erzbischof. Nach ihren Worten müssten „neue Autorität und neues Vertrauen“ erst wieder erarbeitet werden.

Zu Beginn des Jahres war der Streit zwischen dem Diözesanrat und dem Kardinal eskaliert, als die Laien ihre Zusammenarbeit mit der Bistumsleitung ausgesetzt hatten. Als Grund damals wurde die „ungeklärte Missbrauchsaufarbeitung“ angeführt. Nach der Veröffentlichung beider Missbrauchsgutachten und der Entlastung des Kardinals wurde nun der Dialog wenigstens aufgenommen. Der Graben aber scheint tief und augenblicklich noch nicht überbrückbar zu sein. So war zu vernehmen, dass in dem Gespräch zwischen dem Erzbischof und dem Vorstand des Diözesanrates unterschiedliche Haltungen sichtbar wurden. Ziel für die Laien bleibt es nach ihren Worten, alles daranzusetzen, „in einen echten und ehrlichen Dialog mit Kardinal Woelki zu kommen“ – um Vertrauen aufzubauen und an einer gemeinsamen Perspektive zu arbeiten.

Dazu hatte der Diözesanrat im Vorfeld der Unterredung die Einberufung einer sogenannten Diözesansynode – in Anlehnung zum Synodalen Weg - ins Spiel gebracht. Für Tim Kurzbach, Vorsitzender des Diözesanrates, ist es wichtig, „die heißen Eisen jetzt gemeinsam mit der Bistumsleitung verbindlich zu besprechen, sonst wird man das bei den Menschen verloren gegangene Vertrauen nie wieder zurückgewinnen“. Darum sollen an dieser Synode im Bistum alle Akteure der Kirche beteiligt werden. Der Eindruck der Laien aber, mit ihren Anliegen bei den Verantwortlichen des Bistums „gegen eine Mauer zu prallen,“ scheint sich mit dem Vorschlag zur Synode zu wiederholen. Bislang jedenfalls verhielt sich die Bistumsleitung zurückhaltend.

Damit bleibt im Erzbistum auch der Gesprächsprozess zum pastoralen Zukunftsweg vorerst unterbrochen. In seiner jetzigen Form sei eine Beteiligung der Laien zu oft suggeriert, selten praktiziert worden. „Die ernsthaften Sorgen und Nöte der Menschen in den Gemeinden und Verbänden sind hier nicht berücksichtigt, sie möchten ernst genommen werden und Kirche entscheidend mitgestalten“.