Einsatz in Hückelhoven : Frau in Zug von drei Männern sexuell belästigt

Frau in Zug von drei Männern sexuell belästigt

Einsatz in Hückelhoven

Hückelhoven Vor dieser Situation hat jede Frau Angst: Drei Männer setzten sich neben eine Frau, die mit der Bahn von Erkelenz nach Brachelen fuhr. Einer der Männer griff ihr mehrfach an den Oberschenkel.

(cpas) Drei Männer haben am Freitagabend eine Frau sexuell belästigt, die mit der Bahn von Erkelenz nach Brachelen fuhr.

Wie die Polizei mitteilte, setzten sich die drei Unbekannten zu der Hückelhovenerin und sprachen sie an. Einer der Männer griff der Frau mehrfach an den Oberschenkel, obwohl sie mehrfach sagte, dass sie in Ruhe gelassen werden wolle.