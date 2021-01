Neues Angebot : „Book to go“: Kontaktarmer Bestellservice der Bücherei

REES Für ihre Nutzer bietet die Stadtbücherei Rees ab 11. Januar einen neuen Service an. Bücher und andere Medien können reserviert und nach Absprache abgeholt werden.

(RP) Für angemeldete Kunden bietet die Stadtbücherei Rees während des Lockdowns ab Montag, 11. Januar bis zum 31. Januar den Book-to-go-Service an. Hier können verfügbare Bücher und andere Medien vorab reserviert und anschließend nach Absprache kontaktarm in der Bücherei abgeholt werden.

Und so funktioniert’s: Die Kunden können die Bücher über den Online-Katalog, per Telefon oder eMail reservieren. Sie haben keinen speziellen Titelwunsch? Auch ein Krimi- oder Erstleserpaket von bis zu zehn Büchern und anderen Medien kann gerne bestellt werden. Das Büchereiteam stellt die Medien dann zusammen, verbucht sie und packt sie in eine Tüte. Diese kann montags bis freitags zu einem festen Termin zwischen 10 und 16 Uhr am Eingang der Stadtbücherei kontaktarm abgeholt werden.