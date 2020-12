Theater für zu Hause : Stadtbücherei zeigt „Weihnachtsbäckerei“

Nettetal Da wegen der Corona-Pandemie kein Live-Zuschauen möglich ist, ist die Theateraufführung „Die Weihnachtsbäckerei“ jetzt auch online zu sehen.

(hb) Das Warten aufs Christkind erleichtert ein Angebot der Stadtbücherei. Am Montag, 14. Dezember, war das Theater Tom Teuer mit dem wunderbaren Stück „Die Weihnachtsbäckerei“ in der Stadtbücherei zu Gast. Leider durften aber keine Kinder vor Ort zuschauen. Denn in Zeiten von Corona dürfen keine Theatervorstellungen stattfinden. Aber das bedeutet nicht, dass man auf dieses furiose Theaterstück verzichten muss. Denn die Bücherei hat die Vorführung aufgezeichnet und stellt sie kostenfrei auf der Homepage der Stadtbücherei ins Internet. Jetzt kann man sich die Weihnachtsbäckerei ganz gemütlich zu Hause anschauen. Und das lohnt sich, denn es passiert unglaublich viel. Das Stück ist ein wunderbarer Weihnachtsspaß für alle Weihnachtsfans ab vier Jahren. Den Film findet man entweder auf der Internetseite der Stadtbücherei (www.nettetal.de/de/kultur/stadtbuecherei/) oder direkt auf dem Youtube-Kanal der Stadt (www.youtube.com/watch?v=MsJIbtB9ZUQ&feature=youtu.be).