Gudrun Hülsermann berichtet aus Spellen : „Unsere Kunden haben zu uns gehalten“

Die Ortsmittet von Spellen: Viele Kunden haben auch während der Krise den lokalen Einzelhandel unterstützt. Foto: mt

Voerde Die Corona-Pandemie hat auch dem Einzelhandel in Spellen schwer zu schaffen gemacht. Gudrun Hülsermann, Vorsitzende der dortigen Werbegemeinschaft und Inhaberin eines Geschäfts im Ortskern, blickt zurück.

Umsatzeinbrüche, Kurzarbeit, Zukunftsangst: Für die Einzelhändler war 2020 mit zwei Lockdowns ein verkorkstes Jahr. Aber es gibt auch Hoffnung: In der Krise haben viele Kunden gezeigt, dass sie die Geschäfte vor Ort wertschätzen. Wie es den Einzelhändlern in Spellen ergangen ist, zeigt das Beispiel von Gudrun Hülsermann.

Die Spellenerin kann die Corona-Auswirkungen aus zwei Richtungen beleuchten: Einmal als Vorsitzende der Werbegemeinschaft und als Inhaberin eines Geschäftes im Ortskern. Zur Werbegemeinschaft gehören auch Firmen „aus den besonders betroffenen Branchen wie Gastronomie, Reiseunternehmen mit Reisebüro, Busreisen sowie Schülerbeförderung, Schausteller und Körperpflege, sowie Eventplaner- und Showveranstalter“, so Hülsermann. Sind manche Firmen gar nicht, bzw. wenig von der Pandemie betroffen, oder haben sich nach dem Lockdown relativ schnell wieder erholt, so haben es die Betriebe in den genannten Branchen weitaus schwerer und einschneidender betroffen, berichtet sie.

Info Lebensmittel und Feinkost Geöffnet Lebensmittel und Feinkost bietet Hülsermann zu den normalen Öffnungszeiten an. Bei Fragen zu weiteren Produkten, ist das Geschäft hier erreichbar: Fon 02855 6599, E-Mail: huelsermann-voerde.de

In Spellen sei die Werbegemeinschaft mit den Mitgliedsfirmen partnerschaftlich verbunden. „Es ist immer ein Geben und Nehmen“, so Hülsermann und erinnert daran, dass der Vorstand der Werbegemeinschaft im Frühjahr ein Zeichen gesetzt und alle Mitgliedsunternehmen für das gesamte Jahr 2020 Beitragsfrei gestellt habe. Als Unterstützung in der Krise, aber auch als Dank für das Engagement, den Ortsteil Spellen gemeinschaftlich voran zu bringen und in den Mittelpunkt zu stellen.

Gudrun Hülsermann ist aber auch Inhaberin eines Geschäftes. „Wir haben die Krise bislang gut überstanden. Im März wurden wir natürlich auch von der Schließung von heute auf morgen überrumpelt. Keiner wusste, wie lange müssen wir schließen und wie geht es danach weiter“, berichtet sie. Schweren Herzens habe man die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Die Corona-Soforthilfe von 9000 Euro, welche für die Monate März, April und Mai gelten sollte, habe sie beantragt und auch zügig überwiesen bekommen. Für die Geschäftsfrau ein Hoffnungsschimmer. Auf Facebook und Instagram und in Printmedien habe man auf das Serviceangebot aufmerksam gemacht. „Wir durften Ware ausliefern, bzw. auch den Kunden außerhalb des Geschäftes aushändigen, damit haben wir immerhin doch ein bisschen Kontakt zu unseren Kunden halten können.“

Nach gut vierwöchiger Schließung durften die Geschäfte am 20. April wieder öffnen. „In der Zeit des Lockdowns hatten wir uns um sämtliche Hygienemaßnahmen kümmern können und waren für die Öffnung gut vorbereitet“, so Gudrun Hülsermann. Im Anschluss des Lockdowns und auch in den Folgemonaten habe sie einen sehr guten Zuspruch der Kunden gehabt. Viele hätten sich auf das häusliche konzentriert und hätten wieder den Spaß und die Ruhe zum Kochen und Backen gefunden. Viele hätten auch Brot selber gebacken. „Das kam unserem Sortiment natürlich sehr entgegen, so dass wir für unser Personal nicht weiter die Kurzarbeit in Anspruch nehmen mussten.“

So kamen auch die Spellener Firmen über den Sommer. Im Herbst stiegen die Corona-Zahlen wieder und ein weiterer Lockdown war zu erwarten. „Mit der Ankündigung des zweiten Lockdown haben wir zusammen mit unserem Personal entschlossen, den Feinkost-und Lebensmittelbereich für unsere Kunden geöffnet zu halten, auch Bestellungen oder Reservierungen dürfen im Ladenlokal unter der Einhaltung der Hygienebedingungen abgeholt werden“, beschreibt Hülsermann die derzeitige Situation. Somit sei ihr eine Möglichkeit gegeben, das Personal nicht wieder in Kurzarbeit zu schicken.

Mit dem gestarteten Impfprogramm und die Aussicht auf den Frühling sei sie ganz positiv gestimmt, sagt Gudrun Hülsermann. „Unsere treuen Kunden haben zu uns gehalten und uns somit unterstützt, neue Kunden haben uns entdeckt. Da unser Geschäftsjahr somit insgesamt positiv verlaufen ist, konnten wir sogar die gesamte Corona-Soforthilfe an die Landeskasse zurück überweisen.“

(mt)