Krefeld : Herberzhaus mit neuer Fassadengestaltung

Krefeld Die Arbeiten am Rathaus und dem einstigen Amtsgericht beziehungsweise der Stadtbücherei gehen nach Aussage der Verwaltung ebenfalls weiter voran.

(RP) Es hat ein bisschen was von Weihnachten und passt in diese Tage: In Uerdingen wurde ein großes Paket geöffnet – jedenfalls ein kleines Stück. Die sanierte Fassade der oberen Stockwerke des mittleren Herberzhauses am Uerdinger Marktplatz können die Rheinstädter nun sehen und sich einen Eindruck vom künftigen Gesamtbild machen. Im Erdgeschoss des Gebäudes müssen noch Restarbeiten erledigt werden, deshalb bleibt in dem Bereich das Gerüst noch stehen. Aber ohne die Fassadenbanner. Diese bleiben an den beiden Häusern Nummer 1 und Nummer 5 bis zur Beendigung der Fassadensanierung hängen.