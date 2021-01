Aus gesundheitlichen Gründen : Stellvertretender Wehrleiter Carsten Rulofs legt Amt nieder

REES Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr in Rees hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Der 45-Jährige wurde von der Stadt für seinen langjährigen Einsatz gewürdigt.

Der 45-Jährige ist seit 30 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees engagiert. Im Alter von 15 Jahren gehörte er zu der ersten Generation der damals neu gegründeten Jugendfeuerwehr in Millingen. In der Folge war Carsten Rulofs auch in leitender Funktion tätig. So machte sich der heutige Stadtbrandinspektor unter anderem von 2001 bis 2010 als stellvertretender Löschzugführer in Millingen verdient und bekleidete seit 2010 das Amt des stellvertretenden Wehrleiters.