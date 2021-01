Emmerich : Jugendliche schwer verletzt

Emmerich Wieso stoppte sie den Roller nicht, sondern fuhr stattdessen mitten auf die Kreuzung? Dieser Unfall an der Frankenstraße gibt der Polizei Rätsel auf.

Mit schweren Verletzungen musste am Samstag eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Emmerich sowie ihr gleichaltriger ebenfalls aus Emmerich stammender Sozius in das Krankenhaus gebracht werden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.