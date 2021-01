Corona : Impfstart in den ersten Seniorenheimen am Mittwoch

Am 14. Januar werden Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims Willikensoord geimpft. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Unter anderem macht St. Joseph in Millingen den Auftakt. Weitere Einrichtungen ziehen im Laufe der Woche nach. Noch kein Termin steht bislang hingegen für das St.-Martinus-Stift in Elten fest.

Bereits seit einigen Wochen stehen die meisten Seniorenheime in den Startlöchern für die bevorstehende Impfung ihrer Bewohnern und Mitarbeiter gegen das Corona-Virus. Nachdem in allen neun Häusern der „pro homine“-Senioreneinrichtungen die Vorbereitungen zur Impfung gegen das Coronavirus abgeschlossen wurden, kann nun mit den Impfungen begonnen werden. Wie „pro homine“ am Dienstag bekannt gab, machen dabei folgende Häuser den Anfang: Mittwoch, 13. Januar: St. Lukas Wesel (128 Bewohner und Mitarbeiter) St. Joseph Millingen (112 Bewohner und Mitarbeiter). Am Donnerstag, 14. Januar: Willikensoord Emmerich (157 Bewohner und Mitarbeiter) Nikolaus-Stift Wesel (193 Bewohner und Mitarbeiter).

Damit werden in einem ersten Schritt insgesamt 590 Personen geimpft. Teams der Kassenärztlichen Vereinigung werden die Impfungen in den jeweiligen Häusern vornehmen. Impftermine für die übrigen Häuser der „pro homine“-Senioreneinrichtungen wie beispielsweise das Agnes-Heim in Rees werden aktuell abgestimmt.

Voraussichtlich am 17. Januar soll es mit den Impfungen im Halderner Seniorenheim St. Marien losgehen. Die Praxis El Nounou Rees organisiert das für das Seniorenheim. Auch hier sollen an einem Tag alle Bewohner und Mitarbeiter mit Impfstoff versorgt werden. Alle zu Impfenden wurden bereits am vergangenen Mittwoch bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) gemeldet.

Noch kein Termin steht hingegen für das St.-Martinus-Stift in Elten fest, das von der Caritas betrieben wird. Allem Anschein nach sollen die rund 80 Bewohner und 70 Mitarbeiter erst dann geimpft werden, wenn sich die Situation in dem Seniorenheim wieder beruhigt hat. Wie berichtet, ist die Einrichtung seit Mitte Dezember geschlossen, nachdem sich dort mehrere Mitarbeiter und Bewohner mit dem Covid-19-Virus infizierten. 14 Bewohner und sechs Mitarbeiter gelten noch als positiv. Am Dienstag wurde die Einrichtung erneut komplett durchgetestet. Die aktuellen Ergebnisse dürften nach Angaben einer Caritas-Sprecherin im Laufe der Woche vorliegen. Die Caritas geht davon aus, dass die Impfungen im St.-Martinus-Stift noch im Laufe des Monats Januar erfolgen werden.