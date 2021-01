Emmerich : Auto und Motorrad manipuliert

Praest Das hätte für den Mann sehr gefährlich werden können. Und die Frage ist: Wer will dem 56-jährigen Emmericher durch diese Taten eigentlich schaden?

Bereits zum zweiten Mal entdeckte ein 56-jähriger Mann aus Emmerich auf der Hermann-Hilgers-Straße am Freitag, das ein Unbekannter sein Fahrzeug manipuliert hat.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Erstmalig war dem Emmericher am Montag, 9.November, aufgefallen, dass Unbekannte an der Vorderachse seines Wagens, den er auf seinem Grundstück geparkt hatte, Radmuttern gelöst und an den Rädern der Hinterachse Radmuttern sogar entwendet hatten.