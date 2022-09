Elten : Bürgerbad Elten im Winter zwei Monate dicht

Blick auf das Bürgerbad in Elten. Foto: end/Endermann, Andreas (end)

Elten Wird am Ende doch noch alles gut? Nach dem Wirbel der letzten Tage meldet sich jetzt der Vorstand vom Bürgerbad in Elten. Der Optimismus überwiegt.

Der Schwimmverein t Eltense Bürgerbad 1993 e.V. ist vorsichtig optimistisch, dass es eine Lösung zum Erhalt des Bades in Elten gibt. Das hat der Vorstand bei Facebook veröffentlicht.

„Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Technik unseres Bades in die Jahre gekommen und nicht mehr für die heutige Nutzung ausgelegt ist. Nicht ohne Grund, musste das Bad immer wieder für Tage oder Wochen geschlossen werden. Auch in diesem Jahr steht noch eine große Sanierungsmaßnahme an, die allerdings aufgrund mehrerer Umstände bisher nicht umgesetzt werden konnte“, schreibt der Verein.