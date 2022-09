Linien am Niederrhein fallen aus : Personalnot bei der Niag – jetzt fahren Verwaltungsmitarbeiter Bus

Wegen Personalmangel und Corona müssen einzelne Fahrten ausfallen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Kleve/Kreis Wesel Wegen anhaltender Personalnöte müssen jetzt in den Kreisen Kleve und Wesel Buslinien ausfallen. Betroffen ist das gesamte Verkehrsgebiet von Niag und Look. Wann sich die Situation entspannt, ist noch offen.

Derzeit entfallen Fahrten von Niag und Look im gesamten Verkehrsgebiet in den Kreisen Wesel und Kleve. Wegen des anhaltenden Personalmangels im gesamten ÖPNV sowie des derzeit überdurchschnittlichen Krankenstands bei Busfahrern sind die Unternehmen gezwungen, die Anzahl der Fahrten zu reduzieren, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür bitte man um Entschuldigung und Verständnis. „Unsere Teams arbeiten mit allen Kräften daran, die Lage schnell zu verbessern. Zwar stehen genügend Fahrzeuge zur Verfügung, es fehlt jedoch inzwischen immer häufiger das notwendige Fahrpersonal.“

Das gesamte Liniennetz, das von Niag, Look und den beauftragten Unternehmen gefahren wird, ist betroffen. „Unser Ziel ist, vor allem die Fahrten fortlaufend durchführen zu können, mit denen Schüler zur Schule und nach Hause kommen. Hierbei unterstützen uns auch die von uns beauftragten Busunternehmen bereits mit allen zur Verfügung stehenden Fahrzeugen und Fahrpersonalen“, heißt es von der Niag. Der Fahrplan werde so fahrgastfreundlich wie möglich angepasst, Ausfälle in der Regel in allen Apps mit Echtzeitinformationen angezeigt, so auch in der Niag-App.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie lasse sich nicht vorhersagen, wann sich die Lage bessert. „Wie alle Unternehmen sind auch wir stark vom Infektionsgeschehen abhängig. Unser Team hofft inständig darauf, dass sich die Situation im Laufe der kommenden Wochen stabilisiert und wir wieder ohne Einschränkungen fahren“, schreibt die Niag.

Gefragt nach der aktuellen Personallage müsse man leider mit „angespannt” antworten. Der Personalmangel im gesamten ÖPNV bestehe schon lange, wie in anderen Branchen auch. Hiervon sind dementsprechend viele Unternehmen aus der Region betroffen. Und auch in den benachbarten Verkehrsgebieten meldeten Verkehrsunternehmen eine vergleichbare Situationen.