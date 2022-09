Allgemeiner Bürgerverein feiert : Die Höhner kommen zum Erntedankfest nach Urdenbach

Henning Krautmacher, hier beim Wacken Open Air, beendet seine Karriere in diesem Jahr. In Urdenbach steht er aber noch mit den Höhnern auf der Bühne. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Urdenbach Zum 100. Vereinsgeburtstag hat der Allgemeine Bürgerverein die Höhner gebucht. Auf welches beliebte Angebot die Urdenbacher bei der 88. Auflage ihres Fests aber verzichten müssen.

Eigentlich ist alles wie immer beim Urdenbacher Erntedankfest. Doch auf eines müssen die Besucher bei der 88. Auflage verzichten: Ochs am Spieß wird es dieses Jahr am Josef-Kürten-Platz nicht geben. „Zu teuer“, sagt Torsten Winter, Vizechef des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU). Die Kosten seien explodiert, der Preis für einen Ochsen habe sich weit mehr als verdoppelt. „Wir müssten 15 Euro pro Portion nehmen, um kostendeckend zu sein.“ Als Alternative gibt es einen Smoker-Grill mit vielfältigem Angebot. Dort können sich die Besucher am Sonntag, 2. Oktober, stärken, bevor um 13 Uhr der traditionelle Festumzug startet.