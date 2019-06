Einzelhandel : CDU fordert Belebung der Stadtteilzentren

Der Leerstand von Ladenlokalen in der Duisburger Innenstadt habe sich in den vergangenen vier Jahren mehr als halbiert, berichtete kürzlich die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW).

Das sei eine erfreuliche Entwicklung, kommentiert Thomas Susen, CDU-Ratsherr und Sprecher der Fraktion im Wirtschaftsausschuss. Offenbar habe sich die Arbeit der beiden Quartiersmanager für den Einzelhandel in der Altstadt bisher gelohnt:, so Susen. „Allerdings vermittelt die gute Entwicklung im Zentrum kein realistisches Bild vom der Lage des Einzelhandels in der gesamten Stadt“, kritisiert er. In den sieben Bezirken sehe das Bild ganz anders aus. Hier seien zahlreiche Leerstände und eine Tendenz zu Billig- und Ramschläden unübersehbar. Eine Umfrage der CDU-Ratsfraktion unter den Vorsitzenden der Bezirksfraktionen zeige, dass es vor Ort häufig schlechter mit dem Warenangebot und den Ladenlokalen aussieht. So stünden in Rheinhausen rund 35 Ladenlokale leer, vor allem an der Krefelder Straße und der Friedrich-Alfred-Straße, aber auch in Friemersheim auf der Kaiserstraße sowie in Asterlagen an der Asterlager Straße. Dies gelte auch für die Augustastraße in Alt-Homberg und in Hochheide für die Moerser Straße.