CDU will Tunnellösung in Meiderich : CDU fordert eine Tunnellösung für die A 59 in Meiderich

CDU will Tunnellösung in Meiderich

Duisburg Die Christdemokraten wollen die Attraktivität des Stadtteils verbessern.

Die CDU-Bezirksfraktion in Meiderich, die CDU Meiderich und der Meidericher CDU-Ratsherr Uli Lüger fordern, dass die Autobahn A 59 zukünftig als Tunnel durch den Duisburger Norden führt. Die Christdemokraten unterstützten damit rund 4000 Meidericher Bürger, die in einer Unterschriftensammlung vor kurzem für die Tunnellösung votiert hätten, teilten die Christdemokraten jetzt mit. „Der Tunnelbau könnte sowohl für Meiderich als auch für Hamborn und auch für die gesamte Stadt einen sehr großen Gewinn darstellen. In den dicht besiedelten Stadtteilen Hamborn und Meiderich wären die Lärmemissionen deutlich geringer, Angsträume könnten beseitigt werden. Einen Ausbau der A59 ohne Tunnel auf sechs Spuren lehnen wir ab“, erklärte Christof Eickhoff, Sprecher der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Meiderich.