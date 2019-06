Fischfest in Duisburg : Matjes-Matrose, bitte melden!

Duisburg Vom 20. bis 23. Juni findet die 25. Ausgabe des Duisburger Matjesfestes statt.

Das Fest ist ganz auf den Matjes in seinen vielfältigen Zubereitungsformen zugeschnitten. Angeboten werden zum Beispiel gebratener Matjes oder Matjes-Wraps, aber auch der klassische Matjes kann hier in all seinen Facetten erlebt werden, wobei der „Klassiker“ von 90 Prozent der Besucher bevorzugt werde, wie beim Pressegespräch am Montagnachmittag verraten wurde.

Für den angebotenen Matjes werden junge Heringe verwendet, die Ende Mai bis Mitte Juni gefangen werden. Durch den hohen Anteil lebensnotwendiger Omega-3-Fettsäuren gilt der Matjes als ausgesprochen gesunde Delikatesse. Frischen Matjes erkennt man übrigens am hellen Fleisch, dabei darf die Innenseite leicht rosa bis rötlich sein. Außerdem weist der perfekte Matjes einen Fettgehalt von 18 Prozent auf, berichtet Heiko Wilken, Vertreter der Firma Neptun Delikatessen Wilken und Teilnehmer auf dem diesjährigen Matjesfest. Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 100 Millionen Matjes-Filets verzehrt – insgesamt bis zu 120.000 davon genießen die fröhlich feiernden Besucher in der Duisburger Innenstadt an den Matjes-Festtagen, die übrigens länger dauern als die vergleichbaren Feste in der Matjes-Stadt Bremen.

Neben dem Matjes und weiteren herzhaften oder auch süßen Köstlichkeiten, kann man mit einem gut gekühlten Bier oder einem spritzigen Wein auch im Jubiläumsjahr das Musikprogramm genießen. So tritt beispielsweise am ersten Tag, dem 20. Juni, – rund um die für 11 Uhr geplante Eröffnung durch Bürgermeister Manfred Osenger sowie Kulturdezernent und Duisburg Kontor-Geschäftsführer Thomas Krützberg – schon traditionell der holländische, 1991 gegründete „Piratenkoor Storm en Averij“, eine echte Institution auf dem Duisburger Matjesfest, auf. Nicht nur am Eröffnungstag, sondern auch an den Folgetagen wird den Besucherinnen und Besuchern ein buntes und abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm geboten. Mit an Bord ist außerdem die Folk-Band „Mac Cabe & Kanaka“, die am Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr, am Freitag von 17 bis 20 Uhr, sowie am Samstag von 14 bis 17 Uhr auftreten wird. Ebenso spielt das Christoph Terbonssen Trio am Donnerstag von 17 bis 20 Uhr aus dem Pop/Rock-Fundus und der experimentierfreudige Shanty Chor Hiesfeld am Freitag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Als Walkact mit Saxophon und Akkordeon unterstützt das niederländische Duo „Saxeon – Paul und Marga“ mit seinen Auftritten am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr.