Initiator des Museums Küppersmühle : Duisburger Kunstsammler Hans Grothe gestorben

Duisburg Der Duisburger Immobilienunternehmer und Kunstsammler Hans Grothe, Initiator des Museums Küppersmühle, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Im Jahr 2005 wurde Grothes Sammlung mit der Sammlung Ströher fusioniert.

Er war ein ebenso erfolgreicher wie bärbeißiger Unternehmer, der auch mal cholerisch agieren konnte. Mit dem Immobiliengeschäft verdiente er Millionen. Gleichwohl hatte Hans Grothe, ein „Duisburger Urgestein“, bei aller geschäftlicher Tüchtigkeit und Ellenbogenfestigkeit auch eine musische Seite, die sich im Aufbau einer gewaltigen Kunstsammlung offenbarte. Diese Sammlung mit rund 800 Werken bildete die Substanz des Museums Küppersmühle für moderne Kunst am Innenhafen. Unter einer gewissen Geheimhaltung wurde dieses Museum in einem Backsteinbau aus dem Jahr 1908, der von den Basler Stararchitekten Herzog & de Meuron genial umgewidmet wurde, errichtet. Die Eröffnung im Jahr 1999 war eine Sensation; die Presse (auch die Rheinische Post) war voll des Lobes. Vermutlich war die Eröffnung einer der schönsten Tage im Leben von Hans Grothe. Jetzt überbrachte Grothes Weggefährte Walter Smerling, der von Anfang an der Direktor des Museums Küppersmühle für moderne Kunst ist, die traurige Nachricht, dass Hans Grothe im Alter von 88 Jahren gestorben ist und bereits am vergangenen Freitag im Kreise seiner Familie und engen Freunden bestattet wurde. Hans Grothe habe dieses Prozedere selber verfügt.